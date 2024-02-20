Пичужкин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2007
Дочь: Пичужкина Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.2010
Дочь: Пичужкина Валерия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности