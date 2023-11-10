Чистякова (Румянцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Румянцева) Анна

Место рождения

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1951

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Румянцев Андрон

Мать: ?

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
31.05.1900

Муж: Чистяков Иван

Михали, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чистяков Иван

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чистяков Иван

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Павла

Отец ребёнка: Чистяков Иван

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1907

Дочь: Шихова Таисия

Отец ребёнка: Чистяков Иван

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Чистяков Николай

Отец ребёнка: Чистяков Иван

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1914

Сын: Чистяков Василий

Отец ребёнка: Чистяков Иван

c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район), Томская область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Чистяков Павел

Отец ребёнка: Чистяков Иван

c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район)
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Чистяков Иван

c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район), Томская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Чистякова Александра

Отец ребёнка: Чистяков Иван

c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район), Томская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Чистяков Михаил

Отец ребёнка: Чистяков Иван

Место жительства
С 1938 по 1951
Трактовая №3
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
После 1951
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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