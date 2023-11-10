Чистякова (Румянцева) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Румянцев Андрон
Мать: ?
Бракосочетание
31.05.1900
Муж: Чистяков Иван
Михали, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чистяков Иван
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чистяков Иван
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Павла
Отец ребёнка: Чистяков Иван
Рождение ребёнка
06.05.1907
Дочь: Шихова Таисия
Отец ребёнка: Чистяков Иван
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Чистяков Николай
Отец ребёнка: Чистяков Иван
Рождение ребёнка
29.12.1914
Сын: Чистяков Василий
Отец ребёнка: Чистяков Иван
c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район), Томская область
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Чистяков Павел
Отец ребёнка: Чистяков Иван
c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район)
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Чистяков Иван
c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район), Томская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Чистякова Александра
Отец ребёнка: Чистяков Иван
c. Михайловское, Ново-Кусковская волость (Асиновский район), Томская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Чистяков Михаил
Отец ребёнка: Чистяков Иван
Место жительства
С 1938 по 1951
Трактовая №3
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
После 1951
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область