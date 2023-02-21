Петрова Аксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петров Тимофей Родионович
Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Королькова Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петров Аверьян Родионович
Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Дарья Родионовна
Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно