Петрова Аксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Аксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Тимофей Родионович

Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Ларион Родионович

Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Королькова Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Петров Аверьян Родионович

Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Петров Матвей Родионович

Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Дарья Родионовна

Отец ребёнка: Петров Родион Юдевич

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
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