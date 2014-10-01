Краснопёров Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснопёров Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2014

Отец: Краснопёров Сергей Андреевич

Мать: Краснопёрова Екатерина Алексеевна

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