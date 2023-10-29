Тубольцев Федор Константинович
Место рожденияурская обл., Поныровский р-н, с. Ольховатка
Дата рождения1910
Дата смерти?.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
урская обл., Поныровский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тубольцева Мария
Россия, Курская область, деревня Поныри
Смерть
?.04.1945
Польша