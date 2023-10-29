Тубольцев Федор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тубольцев Федор Константинович

Место рождения

урская обл., Поныровский р-н, с. Ольховатка

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

урская обл., Поныровский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тубольцева Мария

Россия, Курская область, деревня Поныри
Смерть
?.04.1945
Польша
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