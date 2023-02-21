Филиппов Яков Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Лия Яковлевна
Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно