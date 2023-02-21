Филиппов Яков Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Яков Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Николай Яковлевич

Мать: Филиппова Мария Авксентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Артем Яковлевич

Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Лия Яковлевна

Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Филиппова Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Елизавета Николаевна

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