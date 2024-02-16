Рузанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рузанов Михаил

Мать: Рузанова (Коннова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Михаил

Мать ребёнка: Рузанова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Алексей

Мать ребёнка: Рузанова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Владимир

Мать ребёнка: Рузанова Надежда

Смерть
Неизвестно

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