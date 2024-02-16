Рузанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рузанов Михаил
Мать: Рузанова (Коннова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Михаил
Мать ребёнка: Рузанова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Алексей
Мать ребёнка: Рузанова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Владимир
Мать ребёнка: Рузанова Надежда
Смерть
Неизвестно