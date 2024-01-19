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Жиглов Иван Степанович

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Жиглов Яков Иванович

Мать ребёнка: Жиглова Агрипина (Агрофена) Евстафьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Жиглов Василий Иванович

Мать ребёнка: Жиглова Агрипина (Агрофена) Евстафьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жиглова Агрипина (Агрофена) Евстафьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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