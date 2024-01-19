Жиглов Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Жиглов Яков Иванович
Мать ребёнка: Жиглова Агрипина (Агрофена) Евстафьевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Жиглова Агрипина (Агрофена) Евстафьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жиглова Агрипина (Агрофена) Евстафьевна
Работа или профессия
Неизвестно