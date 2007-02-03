Гринько Юра
Место рожденияНовая Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.
Дата рождения12.10.1976
Дата смерти03.02.2007
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Новая Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Харьков
Рождение ребёнка
30.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Харьков
Смерть
03.02.2007
г.Одесса
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Новая Збурьевка