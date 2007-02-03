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Гринько Юра

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Место рождения

Новая Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.

Дата рождения

12.10.1976

Дата смерти

03.02.2007

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новая Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Харьков
Рождение ребёнка
30.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Харьков
Смерть
03.02.2007
г.Одесса
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Новая Збурьевка
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