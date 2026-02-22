Иван Иванович 1729 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванович

Автор
ПК
Кононов П.

мужской, родился 1729 ст., Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

умер Между 1763 и 1795 ст., Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Отец
Плаксин Иван Иванович1679 ст. г.р.
Мать
Татьяна Леонтьевна1700 ст. г.р.
Супруги
Ирина Георгиевна-Егоровна1731 ст. г.р.
Дети
Василий Иванович1756 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.

Отец: Плаксин Иван Иванович

Мать: Татьяна Леонтьевна

Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 852 об - 853 №198 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 888 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 260

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Георгиевна-Егоровна

Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 260

Рождение ребёнка
1756 ст.

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Георгиевна-Егоровна

Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 260 4р 1781 НАРК ф 656 о4 д5/39 5р 1795 НАРК ф 4 о18 д18/199 180 об - 181

Смерть
Между 1763 и 1795 ст.
Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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