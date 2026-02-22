Иван Иванович
мужской, родился 1729 ст., Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
умер Между 1763 и 1795 ст., Гришина, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ОтецПлаксин Иван Иванович1679 ст. г.р.
МатьТатьяна Леонтьевна1700 ст. г.р.
Супруги
Ирина Георгиевна-Егоровна1731 ст. г.р.
Дети
Василий Иванович1756 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1729 ст.
Отец: Плаксин Иван Иванович
Мать: Татьяна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756 ст.
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Георгиевна-Егоровна
Смерть
Между 1763 и 1795 ст.
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 852 об - 853 №198 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 888 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 260