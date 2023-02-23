Шубин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Андрей Александрович

Шубин Андрей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1975

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1975

Отец: Шубин Александр Андреевич

Мать: Шубина Надежда Семёновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close