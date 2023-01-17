Агриппина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1757
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козма Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мина Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно