Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Тимофеевна

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Место рождения

Васюково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Васюково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1757

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Козма Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мина Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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