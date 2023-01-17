Илюкович Константин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюкович Константин Георгиевич

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Место рождения

Жодино, Минская область

Дата рождения

12.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1974

Отец: Илюкович Георгий Александрович

Мать: Илюкович Янина Игнатьевна

Жодино, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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