Цыганок Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1945
Отец: Цыганок Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1975
Дочь: Перлина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Цыганок Лидия Александровна
Рождение ребёнка
14.12.1980
Дочь: Ондар Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Цыганок Лидия Александровна
Смерть
Неизвестно