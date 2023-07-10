Цыганок Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганок Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1945

Отец: Цыганок Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1975

Дочь: Перлина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Цыганок Лидия Александровна

Рождение ребёнка
14.12.1980

Дочь: Ондар Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Цыганок Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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