Счастливая Раиса Соловьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливая Раиса Соловьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Вов Дмитрий Степанович

Мать: Соловьева Антонина Сергеева

Рождение ребёнка
07.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Счастливый ?

Рождение ребёнка
15.10.1965

Сын: Счастливый Евгений

Отец ребёнка: Счастливый ?

Псебай , Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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