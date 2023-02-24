Счастливая Раиса Соловьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Счастливый ?
Рождение ребёнка
15.10.1965
Сын: Счастливый Евгений
Отец ребёнка: Счастливый ?
Псебай , Краснодарский край
Смерть
Неизвестно