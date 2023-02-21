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Шиканов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Шиканов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
16.12.1937

Жена: Шиканова Анна Ивановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
08.10.1938

Сын: Шиканов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шиканова Анна Ивановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
09.10.1940

Сын: Шиканов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шиканова Анна Ивановна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
1995
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