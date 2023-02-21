Шиканов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Шиканов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
16.12.1937
Жена: Шиканова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1938
Сын: Шиканов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шиканова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1940
Сын: Шиканов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шиканова Анна Ивановна
Смерть
1995