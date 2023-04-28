Смолякова (Смолякова) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолякова (Смолякова) Анастасия Тимофеевна

Смолякова (Смолякова) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1854 г.р.

Мать

До 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1893

Отец: Смоляков Тимофей Спиридонович

Мать: Смолякова Елена Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Крещение
13.10.1893
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Козлов Канидий Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Тюленева Гликерия Григорьевна. Восприемница. Крестьянская девица Симбирской губернии Ардатьевского уезда деревни Чёрной Промсы Свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close