Смолякова (Смолякова) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1893
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Крещение
13.10.1893
Козлов Канидий Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Тюленева Гликерия Григорьевна. Восприемница. Крестьянская девица Симбирской губернии Ардатьевского уезда деревни Чёрной Промсы Свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно