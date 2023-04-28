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Шатунова Агафья Иванова

Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Шатунов Афонасий Данилов

Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Настасья Данилова

Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Парасковья Данилова

Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Шатунов Макар Данилов

Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марина Данилова

Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Шатунов Семен Данилов

Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Данило Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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