Шатунова Агафья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Настасья Данилова
Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Парасковья Данилова
Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марина Данилова
Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Шатунов Данило Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762