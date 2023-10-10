Тюрина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Тюрина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Тюрина Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Тюрин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Тюрина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Тюрин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Тюрина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Тюрин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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