Тюрина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Тюрина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Тюрина Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Тюрина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Тюрина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно