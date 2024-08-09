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Фролов Валентин Васильевич

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

23.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Шихаева) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1951

Сын: Фролов Аркадий Валентинович

Мать ребёнка: Фролова (Шихаева) Марина Николаевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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