Фролов Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1951
Сын: Фролов Аркадий Валентинович
Мать ребёнка: Фролова (Шихаева) Марина Николаевна
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно