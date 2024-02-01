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Семин Михаил Васильевич
Семин Михаил Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1990
Пол
Мужской
Отец
Семин Василий Тимофеевич
1944 г.р.
Мать
(Заболотская) Светлана Михайловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1990
Отец:
Семин Василий Тимофеевич
Мать:
Светлана Михайловна
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