Вилягжанин Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Маремьяна Юдина
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Вилягжанин Влас Юдин
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Елисавета Юдина
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Вилягжанин Иев Юдин
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Юдина
Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич