Вилягжанин Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилягжанин Марья

Вилягжанин Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Маремьяна Юдина

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вилягжанин Влас Юдин

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Елисавета Юдина

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вилягжанин Иев Юдин

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вилягжанин Никифор Юдин

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Вилягжанин Трофим Юдин

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вилягжанин Потап Юдин

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Юдина

Отец ребёнка: Вилягжанин Юда Терентьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close