Кузнецова (Дегтярёва) Елена Сергеевна 23.05.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Кузнецова (Дегтярёва) Елена Сергеевна

Автор
ВД
Дегтярёв В.

женский, родилась 23.05.1984, г.Железногорск, Курская область

Мать
Дегтярёва Людмила Михайловна01.12.1958 г.р.
Супруги
Кузнецов Константин Дмитриевич06.09.1981 г.р.
Дети
Кузнецова Алиса Константиновна06.06.2013 г.р.
Кузнецов Ярослав Константинович02.01.2014 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дегтярёва Людмила Михайловна

г.Железногорск, Курская область

Образование
Неизвестно
г.Орёл.

Высшее экономическое

Бракосочетание
15.12.2009

Муж: Кузнецов Константин Дмитриевич

г.Москва

Рождение ребёнка
06.06.2013

Дочь: Кузнецова Алиса Константиновна

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Дмитриевич

РОССИЯ, г. Москва.

Рождение ребёнка
02.01.2014

Сын: Кузнецов Ярослав Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.