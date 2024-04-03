Кузнецова (Дегтярёва) Елена Сергеевна
женский, родилась 23.05.1984, г.Железногорск, Курская область
МатьДегтярёва Людмила Михайловна01.12.1958 г.р.
Супруги
Кузнецов Константин Дмитриевич06.09.1981 г.р.
Дети
Кузнецова Алиса Константиновна06.06.2013 г.р.
Кузнецов Ярослав Константинович02.01.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1984
Отец: скрыто настройками приватности
г.Железногорск, Курская область
Образование
Неизвестно
г.Орёл.
Бракосочетание
15.12.2009
г.Москва
Рождение ребёнка
06.06.2013
Дочь: Кузнецова Алиса Константиновна
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Дмитриевич
РОССИЯ, г. Москва.
Рождение ребёнка
02.01.2014
Сын: Кузнецов Ярослав Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Дмитриевич