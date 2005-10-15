Фоменко (Черкасова) Раиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Черкасова) Раиса Семеновна

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Место рождения

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

15.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: Черкасов Семен

Мать: Черкасова Анна Родионовна

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоменко Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Алексей Петрович

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
30.01.1954

Муж: Фоменко Алексей Петрович

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Актовая запись №3 от 30.01.1954. Супруги ранее в браке не состояли
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Фоменко Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Фоменко Алексей Петрович

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.11.1956

Дочь: Прудченко (Фоменко) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Фоменко Алексей Петрович

Беноково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
15.10.2005
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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