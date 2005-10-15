Фоменко (Черкасова) Раиса Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.04.1924
Дата смерти15.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924
Отец: Черкасов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоменко Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Алексей Петрович
Бракосочетание
30.01.1954
Актовая запись №3 от 30.01.1954. Супруги ранее в браке не состояли
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Фоменко Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Фоменко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1956
Дочь: Прудченко (Фоменко) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Фоменко Алексей Петрович
Смерть
15.10.2005
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край