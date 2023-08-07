Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Тихон Афанасьевич
Мать: Ксения Степанова
Рождение ребёнка
28.10.1808
Сын: Степан Николаевич
Мать ребёнка: Ирина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно