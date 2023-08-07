Николай Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Тихон Афанасьевич

Мать: Ксения Степанова

Рождение ребёнка
28.10.1808

Сын: Степан Николаевич

Мать ребёнка: Ирина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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