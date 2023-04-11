Гнетов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнетов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гнетов ?

Мать: Гнетов Клавдия

Смерть
2001
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