Мария Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лука Патрикеев
Мать: не указана
РЕЧКИ ФИЛИППКОВО Восприемница!!! МК-1802 20.07.1802 Деревни Речек у крестьянина Алексия Лукиянова жена его Наталия Никитина родила дочь Марию которая крещена того же числа Восприемницею была деревни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно