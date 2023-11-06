Мария Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Лукина

Мария Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лука Патрикеев

Мать: не указана

РЕЧКИ ФИЛИППКОВО Восприемница!!! МК-1802 20.07.1802 Деревни Речек у крестьянина Алексия Лукиянова жена его Наталия Никитина родила дочь Марию которая крещена того же числа Восприемницею была деревни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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