Бочкарёва (Чазова) Маргарита Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1937
Дата смерти10.01.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937
Отец: Чазов Гавриил Антонович
Рождение ребёнка
12.09.1959
Сын: Бочкарёв Александр Витальевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Виталий Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1968
Дочь: Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Бочкарёв Виталий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1971
Сын: Бочкарёв Константин Витальевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.2006