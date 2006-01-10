Бочкарёва (Чазова) Маргарита Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Чазова) Маргарита Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1937

Дата смерти

10.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937

Отец: Чазов Гавриил Антонович

Мать: Чазова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Бочкарёв Александр Витальевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Виталий Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1968

Дочь: Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Бочкарёв Виталий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1971

Сын: Бочкарёв Константин Витальевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Виталий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Виталий Иванович

Смерть
10.01.2006
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