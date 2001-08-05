Masef Florence
Место рожденияNew York, New York, New York, United States
Дата рождения23.04.1924
Дата смерти05.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
New York, New York, New York, United States
Рождение ребёнка
10.08.1948
Сын: Masef Harvey
Отец ребёнка: Masef George
New York, N.Y.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Masef George
Смерть
05.08.2001
Deerfield Bch, Fla.