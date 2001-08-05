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Masef Florence

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Место рождения

New York, New York, New York, United States

Дата рождения

23.04.1924

Дата смерти

05.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

1948 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

New York, New York, New York, United States
Рождение ребёнка
10.08.1948

Сын: Masef Harvey

Отец ребёнка: Masef George

New York, N.Y.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Masef George

Смерть
05.08.2001
Deerfield Bch, Fla.
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