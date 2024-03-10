Зюзина !1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина !1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1913 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зюзин ??

Отец ребёнка: Зюзин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзин ?

Смерть
Неизвестно
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