Большакова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984
Отец: Трубай Николай
Мать: Журавель Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2012
Сын: Большаков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Большаков Иван Анатольевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.02.2017
Дочь: Большакова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Анатольевич
Рождение ребёнка
22.02.2017
Дочь: Большакова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Большаков Иван Анатольевич