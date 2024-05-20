Большакова Елена Николаевна 26.04.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Большакова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1984

Отец: Трубай Николай

Мать: Журавель Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Иван Анатольевич

Рождение ребёнка
29.10.2012

Сын: Большаков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Большаков Иван Анатольевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.02.2017

Дочь: Большакова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Анатольевич

Рождение ребёнка
22.02.2017

Дочь: Большакова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Большаков Иван Анатольевич

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