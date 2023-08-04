Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?

Отец: Ершов Федор Федорович

Мать: Ершова Елизаветта Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ожегов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ожегов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Ожегов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожегов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожегов Сергей

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