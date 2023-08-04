Ожегова (Ершова) Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ожегов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ожегов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ожегов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ожегов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ожегов Сергей