Молодожёнов Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1938
Дата смерти21.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1938
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Молодожёнова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Молодожёнова Таисия
Рождение ребёнка
16.06.1975
Дочь: Молодожёнова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Молодожёнова Валентина
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Молодожёнова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Молодожёнова Валентина
Рождение ребёнка
05.05.1979
Сын: Молодожёнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Молодожёнова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодожёнова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодожёнова Таисия
Смерть
21.03.1991