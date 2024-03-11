Молодожёнов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолодожёнов Николай Кузьмич

Молодожёнов Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1938

Дата смерти

21.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1938

Отец: Молодожёнов Кузьма Ильич

Мать: Молодожёнова Акулина Анисимовна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Молодожёнова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Молодожёнова Таисия

Рождение ребёнка
16.06.1975

Дочь: Молодожёнова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Молодожёнова Валентина

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Молодожёнова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Молодожёнова Валентина

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Молодожёнов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Молодожёнова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодожёнова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодожёнова Таисия

Смерть
21.03.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close