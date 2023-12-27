Пиминова Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиминова Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1934

Сын: Пиминов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пиминов Иван Семёнович

Маковье, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
09.01.1941

Дочь: Пиминёнкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пиминов Иван Семёнович

Маковье, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.08.1950

Дочь: Печура Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пиминов Иван Семёнович

Маковье, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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