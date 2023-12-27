Пиминова Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1934
Отец ребёнка: Пиминов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
09.01.1941
Дочь: Пиминёнкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пиминов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
25.08.1950
Дочь: Печура Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пиминов Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно