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Кондратий Козьмин
Кондратий Козьмин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Козьма Арефиев
1831 г.р.
Мать
Екатерина Павлова
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Козьма Арефиев
Мать:
Екатерина Павлова
Смерть
Неизвестно
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