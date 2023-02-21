Новичихин Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Новичихин Семен
Мать: Новичихина Марфа
Военная служба
1920
Военная служба
1922
Гражданская война
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Новичихина Люда Григорьевна
Мать ребёнка: Кольцова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1940
Дочь: Лукинова Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Кольцова Нина Ивановна
Военная служба
1942
Курская дуга
Рождение ребёнка
1951
Сын: Новичихин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Кольцова Нина Ивановна
Смерть
1966