Новичихин Григорий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичихин Григорий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Новичихин Семен

Мать: Новичихина Марфа

Военная служба
1920
Военная служба
1922
Гражданская война
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Новичихина Люда Григорьевна

Мать ребёнка: Кольцова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.07.1940

Дочь: Лукинова Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Кольцова Нина Ивановна

Военная служба
1942
Курская дуга
Рождение ребёнка
1951

Сын: Новичихин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Кольцова Нина Ивановна

Смерть
1966
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