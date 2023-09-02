Анастасия Силантьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1886 ст.
Отец ребёнка: Ганичев Иван Петрович
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. Крещ.: свящ. Павел Ле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно