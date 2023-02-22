Бессольнов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
31.01.1951
Рождение ребёнка
03.08.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессольнов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессольнов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессольнова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бессольнова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно