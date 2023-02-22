Бессольнов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессольнов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессольнова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
31.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессольнова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессольнова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессольнов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессольнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бессольнова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессольнова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бессольнова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессольнова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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