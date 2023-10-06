Ополовникова (Величкина) Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1940
Дочь: Филиппенко Мария Александровна
Отец ребёнка: Ополовников Александр Викторович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Цыганова Елена Александровна
Отец ребёнка: Ополовников Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977