Ополовникова (Величкина) Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ополовникова (Величкина) Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1940

Дочь: Филиппенко Мария Александровна

Отец ребёнка: Ополовников Александр Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Цыганова Елена Александровна

Отец ребёнка: Ополовников Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ополовников Александр Викторович

Смерть
1977
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