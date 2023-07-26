Лебедев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1940
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1967
Сын: Лебедев Иван Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно