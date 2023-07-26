Лебедев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1940

Отец: не указан

Мать: Лебедева Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1967

Сын: Лебедев Иван Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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