Шнягина (Рыжакова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Рыжаков Семен
Мать: Рыжакова Наталья
Рождение ребёнка
14.12.1910
Дочь: Матюшина Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гостева Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шнягин Валентин Емельянович
Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
22.08.1927
Сын: Шнягин Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1932
Дочь: Кириллова Лидия Емельяновна
Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович
Смерть
1942