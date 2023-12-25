Шнягина (Рыжакова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнягина (Рыжакова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Рыжаков Семен

Мать: Рыжакова Наталья

Рождение ребёнка
14.12.1910

Дочь: Матюшина Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гостева Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шнягин Валентин Емельянович

Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
22.08.1927

Сын: Шнягин Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович

Рождение ребёнка
24.03.1932

Дочь: Кириллова Лидия Емельяновна

Отец ребёнка: Шнягин Емельян Федорович

Смерть
1942
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