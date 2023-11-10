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Клевер Герман Юльевич

Место рождения

Пайде, Paide linn, Järva maakond

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пайде, Paide linn, Järva maakond
Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Клевер Нина Германовна

Мать ребёнка: Емельянова Клавдия Константинова

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: МОСКВА. ЦЕРКВИ ИВАНОВСКОГО СОРОКА. ТРОИЦКАЯ, В СЫРОМЯТНИКАХ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Клавдия Константинова

Смерть
Неизвестно
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