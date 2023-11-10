Клевер Герман Юльевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1908
Дочь: Клевер Нина Германовна
Мать ребёнка: Емельянова Клавдия Константинова
Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: МОСКВА. ЦЕРКВИ ИВАНОВСКОГО СОРОКА. ТРОИЦКАЯ, В СЫРОМЯТНИКАХ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно