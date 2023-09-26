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Южалина Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1948

Отец: Фёдор

Мать: Мария

Рождение ребёнка
23.07.1966

Сын: Южалин Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Южалин Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1968

Сын: Южалин Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Южалин Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1970

Дочь: Южалина Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Южалин Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южалин Вячеслав Иванович

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