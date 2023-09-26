Южалина Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1966
Сын: Южалин Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Южалин Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1968
Сын: Южалин Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Южалин Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1970
Дочь: Южалина Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Южалин Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно