Тарасова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Виктор Иванович

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