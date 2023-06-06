Табиева (Табиева) Минька
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Сиразитдинова Салима
Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Сиразитдинова Зямиля
Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сиразитдинов Иксан
Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сиразитдинов Арслан
Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сиразитдинов Алей
Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин
Рождение ребёнка
1802
Сын: Сиразитдинов Абит
Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярманаев Сиразитдин
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно