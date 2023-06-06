Табиева (Табиева) Минька — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табиева (Табиева) Минька

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Сиразитдинова Салима

Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Сиразитдинова Зямиля

Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин

Рождение ребёнка
1793

Сын: Сиразитдинов Иксан

Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сиразитдинов Арслан

Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сиразитдинов Алей

Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин

Рождение ребёнка
1802

Сын: Сиразитдинов Абит

Отец ребёнка: Ярманаев Сиразитдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярманаев Сиразитдин

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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