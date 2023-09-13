Белоусова (Колчина) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1943
Отец: Колчин Василий Федорович
Мать: Колчина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
25.08.1967
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1968
Рождение ребёнка
20.10.1980
Бракосочетание
Неизвестно