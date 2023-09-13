Белоусова (Колчина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Колчина) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1943

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1943

Отец: Колчин Василий Федорович

Мать: Колчина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
25.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Юрий Александрович

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Рождение ребёнка
03.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
20.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Юрий Александрович

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