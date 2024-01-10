Тубская (Кодес) Софья Сигизмундовна (Борисовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тубская (Кодес) Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

02.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Басс Ольга

Отец ребёнка: Гуревич Иосиф

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бомштейн Анна

Отец ребёнка: Гуревич Иосиф

Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Фиалкова Ида

Отец ребёнка: Гуревич Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Леля

Отец ребёнка: Гуревич Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симкина Фаина

Отец ребёнка: Гуревич Иосиф

Смерть
02.04.1941
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