Тубская (Кодес) Софья Сигизмундовна (Борисовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти02.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Басс Ольга
Отец ребёнка: Гуревич Иосиф
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бомштейн Анна
Отец ребёнка: Гуревич Иосиф
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Фиалкова Ида
Отец ребёнка: Гуревич Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Леля
Отец ребёнка: Гуревич Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симкина Фаина
Отец ребёнка: Гуревич Иосиф
Смерть
02.04.1941