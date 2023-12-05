Тонковъ Стефанъ Петровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТонковъ Стефанъ Петровъ

Тонковъ Стефанъ Петровъ

Место рождения

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область

Дата рождения

25.10.1873 ст.

Дата смерти

До 1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1873 ст.

Отец: Тонковъ Пётръ Iаковлевъ

Мать: Тонкова Любовь Абрамова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Крещение
25.10.1873 ст.
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Бракосочетание
28.10.1891 ст.

Жена: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1892

Дочь: Тонкова Маланья Степановна

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: Кокшарова Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1902

Дочь: Тонкова Александра Степановна

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Тонков Андрей Степанович

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мурашова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Кузнецова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонкова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Смерть
До 1938
Причина смерти: Прожил не более
Похороны
Неизвестно
Шипицыно (Шипицинское), Измоденово, Махнёво, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close