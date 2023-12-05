Тонковъ Стефанъ Петровъ
Место рожденияТонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Дата рождения25.10.1873 ст.
Дата смертиДо 1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
25.10.1873 ст.
Отец: Тонковъ Пётръ Iаковлевъ
Мать: Тонкова Любовь Абрамова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Крещение
25.10.1873 ст.
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Бракосочетание
28.10.1891 ст.
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1892
Дочь: Тонкова Маланья Степановна
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1900
Дочь: Кокшарова Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1902
Дочь: Тонкова Александра Степановна
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мурашова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1917
Дочь: Кузнецова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тонкова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Тонкова Василиса Евграфова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Смерть
До 1938
Причина смерти: Прожил не более
Похороны
Неизвестно
Шипицыно (Шипицинское), Измоденово, Махнёво, Свердловская область