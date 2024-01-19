Терёхина (Терёхина) Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1994
Образование
С 1997 по 2001
Детский сад №86
Образование
С 2001 по 2002
Паскаль Лицей
Образование
С 2002 по 2007
Школа №692
Образование
С 2007 по 2011
Школа №619
Образование
С 2011 по 2012
Москва, город федерального значения Москва
МГУТХТ имени Ломоносова | Бакалавриат
Образование
С 2013 по 2016
Санкт-Петербургский Государственный университет | Бакалавр, направление «Химия»
Образование
С 2016 по 2018
Санкт-Петербургский Государственный университет | Магистр, направление «Химия»
Эмиграция
?.09.2018
Образование
С ?.09.2018 по ?.04.2024
Stockholms universitet | Аспирантура по направлению «Неорганическая химия»
Бракосочетание
15.07.2019
Место жительства
Неизвестно