Терёхина (Терёхина) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терёхина (Терёхина) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1994

Отец: Терёхин Сергей Владимирович

Мать: Терёхина Светлана Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 1997 по 2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Детский сад №86
Образование
С 2001 по 2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Паскаль Лицей
Образование
С 2002 по 2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Школа №692
Образование
С 2007 по 2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Школа №619
Образование
С 2011 по 2012
Москва, город федерального значения Москва
МГУТХТ имени Ломоносова | Бакалавриат
Образование
С 2013 по 2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский Государственный университет | Бакалавр, направление «Химия»
Образование
С 2016 по 2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский Государственный университет | Магистр, направление «Химия»
Эмиграция
?.09.2018
Образование
С ?.09.2018 по ?.04.2024
Stockholms universitet | Аспирантура по направлению «Неорганическая химия»
Бракосочетание
15.07.2019

Муж: Иванов Михаил Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
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