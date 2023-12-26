Разваляева Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ярлыкова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Разваляев Никонор Иванович
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.
Дочь: Разваляева Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 72-103 26
Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.
Дочь: Разваляева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 104-180 50.
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 41.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разваляева Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно