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Разваляева Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Разваляев Павел Иванович

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ярлыкова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Разваляев Никонор Иванович

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: Разваляева Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 72-103 26
Рождение ребёнка
12.08.1901 ст.

Дочь: Разваляева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 104-180 50.
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.

Сын: Разваляев Иаков Иванович

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.159 1-79а 41.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разваляев Илья Иванович

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разваляева Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Разваляев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разваляев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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